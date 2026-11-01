Campionati Italiani di Gran Fondo successo per il Circolo Nautico Stabia

Un successo straordinario e un’efficacia al 100% per i colori del Circolo Nautico Stabia ai Campionati Italiani di Gran Fondo, andati in scena tra il 31 ottobre e il 1° novembre sulle acque del lago di Varese. Su un percorso selettivo di 6.000 metri, che ha visto la partecipazione di ben 356 equipaggi, 62 circoli remieri e 750 atleti da tutta Italia nelle specialità di Doppio, Quattro senza, Quattro di coppia e Otto, la compagine stabiese ha firmato una vera e propria impresa.

Due gli equipaggi presentati ai blocchi di partenza dalla società gialloblù, e due i titoli tricolori conquistati, conditi da distacchi abissali sugli avversari.

Dominio tra gli Under 19

Nel Quattro di coppia U19, l’equipaggio composto da Carlo Cavallaro, Giovanni Buonocore, Francesco De Meo e Andrea Passaro ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. In una gara affollata con 19 banchine al via, i ragazzi del CN Stabia hanno imposto un ritmo insostenibile per tutti, tagliando per primi il traguardo e infliggendo ben 20 secondi di distacco alla Canottieri San Giorgio (medaglia d’argento) e alle Fiamme Gialle (medaglia di bronzo).

Trionfo e autorità tra gli Under 17

Non da meno la prestazione del Quattro senza U17. Salvatore Iaccarino, Giuseppe Somma, Antonio Todisco e Francesco Longobardi hanno conquistato la medaglia d’oro imponendosi con autorità su 11 equipaggi al via. Una prova di forza pura che li ha visti chiudere con oltre 15 secondi di margine sulla Canottieri Nettuno, seconda, e sulla Canottieri Cerea, terza.

La soddisfazione del Circolo Nautico

A guidare dalla banchina e a plasmare questi giovani campioni è stato l’allenatore Lello Amarante, immortalato orgogliosamente in foto insieme ai suoi otto atleti al termine delle gare.

Un risultato che conferma ancora una volta la grande tradizione remiera di Castellammare di Stabia e il lavoro straordinario svolto dal Circolo Nautico Stabia nella crescita dei giovani talenti del canottaggio italiano.