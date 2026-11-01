Gelbison, ufficiale il ritorno di Mirko Delmiglio: innesto di prospettiva in difesa

Un gradito ritorno in casa Gelbison: la società cilentana ha comunicato ufficialmente il tesseramento del giovane difensore Mirko Delmiglio, che indosserà nuovamente la maglia rossoblù per la stagione 2026/27.
Un ritorno nel segno della continuità
Per il centrale classe 2007 si tratta di un secondo capitolo nel Cilento, dopo aver già difeso i colori rossoblù nel corso del campionato 2025/26. Un innesto che conferma la volontà della dirigenza di scommettere su un profilo giovane, talentuoso e che conosce già a fondo l’ambiente e le dinamiche dello spogliatoio.
La scheda: settore giovanile e azzurrino
Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Piacenza, Delmiglio ha aperto l’attuale stagione proprio con il club emiliano prima di una breve parentesi alla Nissa, preludio al suo definitivo rientro alla Gelbison.
Nel suo recente bagaglio figura anche la prestigiosa chiamata nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17, con cui ha preso parte al raduno tecnico lo scorso anno, a testimonianza del grande valore potenziale del ragazzo.
La società ha accolto con entusiasmo il calciatore, augurandogli un percorso ricco di successi personali e di squadra in questa sua seconda avventura a Vallo della Lucania.