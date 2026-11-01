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Colpo in attacco per il Marianella: ufficiale l’arrivo del classe 2006 Antonio Amato

Gianluca Apicella
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L’Asd Marianella Calcio mette a segno un importante colpo di mercato per il proprio reparto avanzato, assicurandosi le prestazioni sportive di Antonio Amato. L’attaccante centrale, nato nel 2006, arriva per portare freschezza, centimetri e qualità all’attacco a disposizione del mister.

Struttura fisica e vivaio d’élite

Fisico imponente grazie ai suoi 1,90 metri d’altezza, Amato vanta un percorso di primissima fascia a livello giovanile. Nel suo bagaglio formativo figurano infatti quattro anni trascorsi nel settore giovanile del Napoli, a cui sono seguite tre stagioni con la Juve Stabia e due annate tra le fila del Giugliano.

La prima esperienza tra i grandi

Nonostante la giovanissima età, il centravanti ha già assaggiato il calcio dei grandi: nella scorsa stagione ha infatti militato con la Puteolana, trovando anche la via della rete nel campionato di Eccellenza e dimostrando grande personalità e impatto fisico contro difensori di categoria.

Con questo innesto, l’Asd Marianella Calcio si garantisce un prospetto di grande prospettiva, pronto ad ritagliarsi un ruolo da protagonista nella stagione in corso.

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