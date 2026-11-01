HomeCalcio

Nuovo innesto a centrocampo per l’Angri: ufficiale l’arrivo dell’esperto Vincenzo Gatto

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

L’U.S. Angri 1927 rinforza la propria mediana e annuncia l’ingaggio del centrocampista Vincenzo Gatto, che si aggrega subito al gruppo a disposizione di mister Roberto Carannante nell’ambito del nuovo corso tecnico grigiorosso.

Profilo ed esperienza

Nato a Napoli il 21 aprile 1992, Gatto è un mediano di piede destro riconosciuto per le sue doti di senso tattico, solidità e leadership in mezzo al campo.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha mosso i primi passi tra i professionisti con Aversa Normanna e Melfi, per poi costruire una lunga carriera da protagonista tra i campionati di Serie C e Serie D. Nel suo curriculum figurano le maglie di piazze blasonate come Cavese, Savoia, Siena, Trento, Gragnano, Puteolana, Cjarlins Muzane, Chieti e Gladiator.

Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia del Castelpoto, prima di accettare la chiamata della società grigiorossa.

Il comunicato della società

La dirigenza ha accolto il nuovo acquisto evidenziando l’importanza del suo innesto per le ambizioni della squadra:

“L’arrivo di Gatto rappresenta un innesto di grande esperienza per la nostra mediana. La società rivolge a Vincenzo il più caloroso benvenuto nella famiglia grigiorossa, augurandogli il meglio per questa nuova avventura con i colori dell’Angri”.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Colpo in attacco per il Marianella: ufficiale l’arrivo del classe 2006 Antonio Amato
Articolo successivo
Positano, auto sfonda la ringhiera e resta in bilico sul precipizio: salvo per miracolo un giovane

LEGGI ANCHE

Attualità

Scuola, in Campania a rischio 770 posti dal 2027

La Campania potrebbe perdere 770 posti di lavoro nella scuola a partire dall’anno scolastico 2027/2028. È quanto emerge dalle stime della Uil Campania sulle...
Basket

Mehdy Ngouama è un nuovo giocatore a casa Scafati Basket

Colpo di mercato in entrata per la Longobardi Scafati Basket, che si assicura le prestazioni di Mehdy Ngouama. La combo guard francese, classe 1995, approda...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA