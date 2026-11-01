Nuovo innesto a centrocampo per l’Angri: ufficiale l’arrivo dell’esperto Vincenzo Gatto

L’U.S. Angri 1927 rinforza la propria mediana e annuncia l’ingaggio del centrocampista Vincenzo Gatto, che si aggrega subito al gruppo a disposizione di mister Roberto Carannante nell’ambito del nuovo corso tecnico grigiorosso.

Profilo ed esperienza

Nato a Napoli il 21 aprile 1992, Gatto è un mediano di piede destro riconosciuto per le sue doti di senso tattico, solidità e leadership in mezzo al campo.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha mosso i primi passi tra i professionisti con Aversa Normanna e Melfi, per poi costruire una lunga carriera da protagonista tra i campionati di Serie C e Serie D. Nel suo curriculum figurano le maglie di piazze blasonate come Cavese, Savoia, Siena, Trento, Gragnano, Puteolana, Cjarlins Muzane, Chieti e Gladiator.

Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia del Castelpoto, prima di accettare la chiamata della società grigiorossa.

Il comunicato della società

La dirigenza ha accolto il nuovo acquisto evidenziando l’importanza del suo innesto per le ambizioni della squadra:

“L’arrivo di Gatto rappresenta un innesto di grande esperienza per la nostra mediana. La società rivolge a Vincenzo il più caloroso benvenuto nella famiglia grigiorossa, augurandogli il meglio per questa nuova avventura con i colori dell’Angri”.