Pagelle Empoli-Juve Stabia: Di Nardo e Maistro sono da applausi, Bettella bravo nel finale

I migliori e i peggiori del match di Empoli: attacco in gran serata, qualche sbavatura a centrocampo ma il punto al Castellani è meritatissimo.

Vukovic 6 – Resta uno dei migliori in campo. Al 38′ compie un vero e proprio miracolo su Zedadka (anche se sulla respinta Popov ne approfitta), ma per il resto è impeccabile: una bella presa alta su Corrado, un volo a deviare in angolo un altro tiro insidioso e vari interventi decisivi a tenere a galla le Vespe nei momenti di sofferenza.

Ricciardi 5.5 – Prestazione senza acuti. Soffre a tratti le folate dell’Empoli sulla sua corsia senza riuscire mai a brillare in fase propulsiva. Esce all’inizio della ripresa. (Dal 52′ Maggioni 6 – Entra bene in partita e dà solidità alla corsia nella ripresa).

Bettella 6.5 – Prestazione maiuscola in entrambe le fasi. Al 18′ va vicinissimo al goal personale esaltando i riflessi di Seghetti, e in pieno recupero compie un vero e proprio salvataggio-partita negando a Biondini la palla della gloria. Decisivo.

Bellich 6.5 – Attento e provvidenziale nel primo tempo, come al 13′ quando sventa un gran pericolo anticipando sia Popov sia il proprio portiere in un’uscita aerea ad alto rischio.

Douglas 6 – Badare alla spinta dell’Empoli non è semplice, ma tiene la posizione e garantisce copertura costante lungo la corsia di sinistra.Parte male ma poi recupera posizioni nel corso della partita.

Buglio 6 – Partita di tanto lavoro sporco e quantità a centrocampo. Si inserisce tra le linee ed è sempre nel vivo della battaglia tattica.

Kumi 6 – Smista il gioco con la consueta calma e prova a dare ordine alla manovra anche nei momenti di maggiore pressione dei toscani.

Karic 5.5 – Prestazione a fasi alterne. Nonostante il salvataggio su Saporiti al 26′ e la conclusione da cui nasce il vantaggio, la sua prova resta discontinua e fatica a incidere come di consueto in mezzo al campo. (Dal 52‘ Battistella 6.5 – Impatto molto positivo: sfiora la rete su corner provocando il 2-2 di Maistro e all’89’ si coordina benissimo sfiorando l’incredibile 3-2 di un soffio).

Candellone 6 – Tanto movimento sul fronte d’attacco. Al 44′ sfiora la gioia personale con una spaventosa “botta” da fuori che costringe Seghetti al super volo in angolo. (Dal 52′ Sibilli 6 – Dà freschezza ed energia alla manovra offensiva nell’ultima mezz’ora di gara).

Di Nardo 7.5 (IL MIGLIORE) – Subito pimpante dalle prime battute. Al 32′ è il più lesto di tutti a trasformare in gol la carambola nata dalla punizione di Maistro. Nella ripresa c’è la sua ombra (o toccatina) anche sul definitivo 2-2 di Maistro. Costante spina nel fianco per la difesa di casa.

Maistro 7 – I suoi calci da fermo sono veleno puro: dalla sua punizione nasce la rete del vantaggio, poi al 58′ si inventa una “giocata spaziale” sugli sviluppi di un corner per il meritato goal del 2-2. Anche se sembra evidente il gioco di sponda di Di Nardo (Dal 60′ Sanà Fernandes 5.5 – Entra ma va a intermittenza: mostra sprazzi del suo talento, come nell’assist all’89’ per Battistella, ma la sua prova resta discontinua per tutta la mezz’ora finale).

All. Pietro De Giorgio 6– La sua squadra dimostra grande carattere: passa in vantaggio, incassa il ribaltone prima dell’intervallo ma non si scompone. Azzecca i cambi all’inizio della ripresa infondendo nuova carica, trovando il meritato pareggio e rischiando persino di vincerla nel finale o anche di perderla perchè Bettella è stato bravo a chiuderla. Resta una prestazione alla fine positiva.