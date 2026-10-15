A Napoli la mostra Plurimi Orizzonti N. 1 a cura di Maurizio Vitiello

Napoli – Martedì 27 ottobre 2026, alle ore 17, a Via Luca Giordano, N. 73, Vomero – Napoli, nella sede de “Il Clubino”, coordinato da Piera Salerno, sarà inaugurata la mostra “Plurimi Orizzonti N. 1” a cura del sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello. In esposizione le opere di: Maurizio Bonolis, Giuseppe Capuano, Beatriz Cárdenas, Maria Pia Daidone, Annamaria De Vito, Antonio Di Zio, Natallia Gillo Piatrova Parmeggiani, Franca Lanni, Mauro Molinari, Myriam Risola, Maria Carmen Salis,Roberto Sanchez e Lino Vairetti.

Nel corso della serata interverranno i poeti Floria Bufano, Floriana Coppola, Antonio Spagnuolo e l’attore Tommaso Tuccillo.

Plurimi Orizzonti N. 1, diverse generazioni e diverse latitudini

La rassegna Plurimi Orizzonti N. 1 può essere acquisita come positiva linea esclamativa di artisti e artiste di diverse generazioni e latitudini e conseguenza di gemmazioni di una storia dell’arte che intende essere teoria coerente di ulteriori estensioni di analisi correnti.

Le opere dei diversi artisti, tutte 40 x 40, vivono di rimbalzi psichici, di passioni visive, di congetture mentali e sottolineano visioni del mondo.

L’esposizione resterà aperta sino a martedì 3 novembre 2026, in orari di apertura de “Il Clubino”.