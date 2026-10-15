La prossima Finanziaria? Sarà in formato mini e con spesa armi che supera quella per la sanità

Il Governo ha inviato nelle scorse ore al Parlamento Europeo il documento di Programmazione e Finanza Pubblica, che rappresenta i saldi della prossima Legge Finanziaria. In totale saranno stanziati 23,5 miliardi di euro, con 13 miliardi che saranno finanziati in deficit e sui cui lo Stato Italiano dovrà pagare nei prossimi anni gli interessi. Di seguito gli stanziamenti separati per scopo e importo:

Famiglia e Spesa Sociale: 5 miliardi

Difesa: 4,5 miliardi

Imprese: 3,3 miliardi

Infrastrutture: 3,1 miliardi

Sanità: 2,4 miliardi

Misure fiscali: 2,35 miliardi

Inevitabilmente salta agli occhi la spesa militare che è il doppio di quella stanziata per la sanità, e ciò vuol dire che piano piano questo Governo vuol far spostare i cittadini italiani verso la spesa per la Sanità Privata che ormai è inevitabile.

5 Miliardi saranno stanziati per le Famiglie, con la spesa che potrebbe includere il rifinanziamento per gli oltre 70 bonus stanziati dall’attuale esecutivo, e ci saranno anche aiuti per il caro bollette.

Il Governo ha intenzione di chiedere un aiuto alle Banche, che sarà sotto forma o di tasse aggiuntive o anticipo sulle prossime tasse per 5 miliardi di euro. Le Banche hanno già fatto sapere che non sono intenzionate a pagare tasse su extra profitti, ed inoltre Forza Italia è contraria a questo prelievo forzoso. Si presume quindi che gli Istituti bancari anticiperanno le tasse e lo Stato dovrà rimborsarle nel 2028. In pratica si tratterà di un prestito che le Banche daranno alla Stato Italiano per poter mettere in atto la manovra fiscale 2027.

Ci saranno in miliardo e duecento milioni di tagli ai ministeri, che rappresentano spiccioli, ed inoltre 700 milioni arriveranno dai giochi, e questo fa strano perchè lo Stato è in prima linea per combattere la ludopatia.

Ad oggi non si sa dove verranno trovate le risorse per il taglio del Bollo auto, bisogna trovare i soldi per estendere l’aliquota IRPEF del ceto medio, mancano le coperture per la detassazione delle tredicesime e della detassazione dei contratti per i giovani ed in generale per il rinnovo dei contratti.

In definitiva dopo tutti i proclami e le proposte dei partiti di maggioranza, che avevano messo sul piatto circa 50 proposte da introdurre nella prossima finanziaria, restano le briciole da destinare a pochi eletti.