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Tegola Napoli: Infortunio per David Neres

Gianluca Apicella
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Brutte notizie in casa Napoli: l’esterno brasiliano David Neres ha accusato un problema fisico durante la sfida di Champions League contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto nella giornata odierna agli accertamenti clinici presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Il comunicato del club e le condizioni

Il club partenopeo ha confermato che il giocatore ha già iniziato il proprio iter riabilitativo presso la struttura medica di riferimento. Un problema di natura muscolare accusato durante l’ultimo impegno europeo che costringerà l’esterno d’attacco ai box per un periodo di stop forzato.

David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo.

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