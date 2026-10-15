HomeCalcio

Verso Venezia-Napoli: azzurri al lavoro a Castel Volturno. Il report dell’allenamento

Gianluca Apicella
Foto Anguissa e Di Lorenzo
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Prosegue a pieno ritmo la preparazione del Napoli in vista della ripresa del campionato. Gli azzurri saranno di scena sabato alle ore 15:00 allo stadio “Pier Luigi Penzo” contro il Venezia, un appuntamento fondamentale per dare continuità ai risultati in classifica.

Il report della seduta mattutina

Nel corso della mattinata, la squadra si è ritrovata sui campi del SSC Napoli Training Center per una sessione di allenamento intensa e focalizzata sugli aspetti tattici della sfida.

Le fasi della seduta:

  • Attivazione e atletica: La squadra ha iniziato il lavoro con un’approfondita fase di attivazione fisica, integrata da esercitazioni di mobilità sugli ostacoli e allunghi per ritrovare brillantezza e reattività muscolare.

  • Fase tecnico-tattica: Successivamente, il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico e tattico specifico sui principi di gioco da adottare contro la formazione lagunare.

Caccia ai tre punti in laguna

La trasferta di Venezia si preannuncia insidiosa, ma gli azzurri puntano a sfruttare al meglio questi ultimi giorni di preparazione per affilare le armi e presentarsi con la massima concentrazione al fischio d’inizio di sabato pomeriggio.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Tegola Napoli: Infortunio per David Neres
Articolo successivo
Sorrento, i fondatori del quarto miglior bar al mondo da SHUB

LEGGI ANCHE

Politica

La ripresa o la fine dell’esecuzione capitale?

Dopo ottant’anni, negli Stati Uniti un uomo verrà giustiziato da un plotone d’esecuzione, nuovamente con una fucilazione, come ai tempi della Seconda guerra mondiale....
Cronaca

Napoli, donna chiede aiuto dal balcone a Mergellina: denunciato un uomo

Una donna ha chiesto disperatamente aiuto dal balcone di un appartamento a Mergellina, Napoli, dopo un violento diverbio con un uomo. L'episodio si è...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA