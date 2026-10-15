Verso Venezia-Napoli: azzurri al lavoro a Castel Volturno. Il report dell’allenamento

Prosegue a pieno ritmo la preparazione del Napoli in vista della ripresa del campionato. Gli azzurri saranno di scena sabato alle ore 15:00 allo stadio “Pier Luigi Penzo” contro il Venezia, un appuntamento fondamentale per dare continuità ai risultati in classifica.
Il report della seduta mattutina
Nel corso della mattinata, la squadra si è ritrovata sui campi del SSC Napoli Training Center per una sessione di allenamento intensa e focalizzata sugli aspetti tattici della sfida.
Le fasi della seduta:
Attivazione e atletica: La squadra ha iniziato il lavoro con un’approfondita fase di attivazione fisica, integrata da esercitazioni di mobilità sugli ostacoli e allunghi per ritrovare brillantezza e reattività muscolare.
Fase tecnico-tattica: Successivamente, il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico e tattico specifico sui principi di gioco da adottare contro la formazione lagunare.
Caccia ai tre punti in laguna
La trasferta di Venezia si preannuncia insidiosa, ma gli azzurri puntano a sfruttare al meglio questi ultimi giorni di preparazione per affilare le armi e presentarsi con la massima concentrazione al fischio d’inizio di sabato pomeriggio.