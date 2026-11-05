Merano WineFestival 2026, cinque giorni tra vino e gastronomia

Il Merano WineFestival celebra la sua 35ª edizione con cinque giornate dedicate alle eccellenze enogastronomiche, alla sostenibilità e alle nuove prospettive del settore vitivinicolo. Dal 6 al 10 novembre 2026, il Kurhaus di Merano ospiterà produttori, chef, sommelier ed esperti internazionali, con un programma che comprende degustazioni, premiazioni, incontri e appuntamenti dedicati all’alta cucina.

Il tema scelto per quest’anno è “Eleganza e Bellezza”, un filo conduttore che attraverserà le diverse iniziative della manifestazione, fondata da Helmuth Köcher.

I numeri del festival

L’edizione 2026 riunirà 810 aziende e oltre 2.600 prodotti in degustazione, con più di 100 produttori esteri provenienti da 12 Paesi e buyer da 33 nazioni.

Il programma comprende 28 masterclass, quattro presentazioni e 16 incontri di approfondimento, oltre alle degustazioni e agli eventi gastronomici.

Dal 7 al 9 novembre, la sezione Wine Italia accoglierà oltre 350 aziende vitivinicole, mentre Wine International presenterà una selezione di produttori stranieri. Nella WineHunter Area saranno disponibili 126 etichette selezionate.

Sostenibilità e nuove tendenze

L’apertura di venerdì 6 novembre sarà dedicata a TasteTerroir – bio&dynamica, con particolare attenzione ai vini biologici, biodinamici e naturali, ai vitigni PIWI e alle tecniche innovative di vinificazione.

Tra i temi affrontati figurano anche l’affinamento subacqueo, la vinificazione in anfora e il futuro della viticoltura sostenibile.

Una delle novità sarà l’area No-Low Alcohol, dedicata alle bevande a gradazione alcolica ridotta o nulla, espressione di una tendenza che sta acquisendo spazio nel mercato del vino.

Helmuth Köcher ha inoltre sottolineato il possibile contributo delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale, dalla gestione dei vigneti alla promozione internazionale delle produzioni.

La Campania protagonista a Merano

Uno spazio importante sarà riservato anche alla Campania, presente nella GourmetArena con “Gourmet Campania – Sfumature di Gusto”, un appuntamento dedicato alle eccellenze gastronomiche regionali attraverso la partecipazione di chef e pizzaioli.

La GourmetArena, aperta dal 6 al 9 novembre, ospiterà complessivamente circa 150 aziende tra produttori gastronomici, birrifici e distillerie.

La presenza campana proseguirà anche nel FuoriSalone di Corso Libertà, dove sarà allestita Casa Campania.

Sabato 7 novembre, alle 13:30, proprio Casa Campania ospiterà uno dei brindisi regionali in programma con Helmuth Köcher.

Alta cucina e riconoscimenti

Tra gli appuntamenti inaugurali figura la cerimonia dei WineHunter Award Platinum, prevista venerdì 6 novembre alle 16:30 al Teatro Puccini, con la consegna dei riconoscimenti speciali e dei premi dedicati agli otto Cult Oenologist.

La serata proseguirà al Kurhaus con una cena di gala che unirà alta gastronomia e moda.

Il percorso culinario, realizzato in collaborazione con Teritoria, coinvolgerà gli chef Sarah Bertocchi, Fabrizio Molteni, Massimo Spigaroli, Arcangelo Tinari, Giacomo Devoto e Anna Ghisolfi.

Durante la serata saranno assegnati anche i riconoscimenti WineHunter Stars 2026, destinati a personalità del mondo del vino, della gastronomia e della comunicazione.

Masterclass e incontri scientifici

Il festival proporrà 28 masterclass dedicate alla scoperta di vini, cantine e territori. Il ricavato contribuirà anche quest’anno al progetto benefico “Un pozzo per la vita” del Gruppo Missionario Merano.

Il 6 novembre, al Teatro Puccini, si svolgerà inoltre il summit “Respiro e Grido della Terra”, dedicato alla ricerca scientifica in viticoltura ed enologia.

Non mancheranno incontri sul ruolo delle donne nel settore, presentazioni editoriali e approfondimenti sulle opportunità commerciali internazionali.

Bollicine per la chiusura

Martedì 10 novembre il Merano WineFestival si concluderà con Catwalk Champagne&more, una giornata interamente dedicata agli spumanti italiani e internazionali, accompagnati da specialità gastronomiche.

Alle 16:30 è prevista la sciabolata conclusiva di una Mathusalem di Champagne Encry.

Per i visitatori sarà inoltre disponibile un servizio digitale che consentirà di acquistare, attraverso un’applicazione e un codice QR, i vini degustati presso le cantine aderenti.

I biglietti per le singole giornate e gli abbonamenti sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.