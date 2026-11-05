Tibidabo For Winter, a Miliscola pranzo, musica e karaoke

Una domenica tra sapori autunnali, musica dal vivo e karaoke, con il mare dei Campi Flegrei a fare da cornice. L’8 novembre 2026, dalle ore 12, torna Tibidabo For Winter, il format ospitato dal Tibidabo Eventi, in località Miliscola, tra Bacoli e Monte di Procida.

L’appuntamento propone tre formule gastronomiche, con prezzi da 20 a 40 euro, accompagnate da DJ set, esibizioni live e la possibilità di trascorrere la giornata negli spazi della struttura affacciata sul mare.

Tre formule per il pranzo

La proposta più accessibile è l’Aperipranzo da 20 euro, che comprende bruschette e zeppoline, polenta con salsicce al sugo, scarpariello, castagne arrosto e un calice di vino.

Questa formula sarà servita sulla piattaforma esterna, a pochi passi dal mare, dove gli ospiti potranno utilizzare gratuitamente lettini, lettoni e tavoli, senza necessità di prenotazione.

Per chi preferisce pranzare all’interno della struttura sono invece disponibili due menù dedicati, uno di terra e uno di mare. In questo caso è consigliata la prenotazione per agevolare l’organizzazione del servizio.

Menù di terra e mare

Il menù di terra, al costo di 30 euro, comprende le portate previste nell’Aperipranzo, alle quali si aggiungono tagliatelle ai funghi porcini, polpette al sugo, friarielli e patate, dolce della casa e caldarroste.

Per gli amanti del pesce, il menù di mare da 40 euro propone bruschette e zeppoline, seppie con piselli e patate, mezzi paccheri con calamari e cozze al pomodoro fresco, alici fritte e paranza con insalata, dolce della casa e castagne arrosto.

Entrambi i menù prevedono una bottiglia di vino ogni quattro persone.

Musica dal vivo e karaoke

La giornata non sarà dedicata soltanto alla gastronomia. A curare la selezione musicale tornerà la DJ Alessandra Argentino, che si alternerà alle esibizioni dal vivo della cantante napoletana Giulia Panzeri.

Tra le novità dell’appuntamento dell’8 novembre figura anche uno spazio dedicato al karaoke, organizzato all’interno della sala per coinvolgere gli ospiti.

Il format, ideato da Umberto Tramontano, prosegue dopo l’appuntamento di Ognissanti, quando il maltempo aveva imposto una modifica del programma originario. Nonostante le condizioni meteorologiche, il pranzo con menù alla carta aveva comunque registrato numerose adesioni.

Dove si svolge l’evento

Tibidabo For Winter è in programma domenica 8 novembre 2026, a partire dalle ore 12, presso Tibidabo Eventi, in via Miliscola 57, località Miliscola, Monte di Procida (Napoli).

Per l’Aperipranzo sulla piattaforma esterna non è richiesta la prenotazione, mentre per i menù serviti all’interno è consigliabile riservare il proprio tavolo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Umberto Tramontano al numero 389 481 3447.