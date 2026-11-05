Calciomercato SSC Ercolanese 1924: ufficiale l’arrivo dell’attaccante Antonio Di Costanzo

L’SSC Ercolanese 1924 continua a muoversi sul mercato con decisione per alzare la qualità della rosa a disposizione dello staff tecnico. La società granata ha infatti annunciato ufficialmente l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Antonio Di Costanzo, arrivato dalla prima parte di stagione disputata con la maglia del Quarto.

Forza, tecnica e duttilità al servizio del club

Fisico imponente (186 cm per 84 kg) e mancino naturale, Di Costanzo è il classico profilo di centravanti moderno e completo. La sua potenza gli consente di essere un punto di riferimento fondamentale al centro dell’attacco, abile nel gioco aereo e nella protezione del pallone per far salire la squadra. Tuttavia, grazie a un’ottima dotazione tecnica, sa disimpegnarsi bene anche da seconda punta o muovendosi sugli esterni, offrendo varie soluzioni tattiche alle difese avversarie.

Un curriculum di spessore tra Serie D ed Eccellenza

Non manca l’esperienza al nuovo innesto granata: nel suo bagaglio figurano presenze in Serie D con le maglie di Gragnano e Granata Calcio, oltre ad importanti tappe in Eccellenza con Casoria, Virtus Volla, Vico Equense ed Albanova. Spicca, inoltre, la trionfale annata 2021/2022 con il Termoli, dove Di Costanzo è stato tra i protagonisti assoluti della vittoria del campionato di Eccellenza mettendo a segno 11 reti.

Le ambizioni granata

Con l’innesto di Di Costanzo, la società conferma la volontà di mantenere altissimo il livello di competitività della squadra. Le manovre di mercato restano vigili e attive per garantire allo staff tecnico una rosa solida e pronta a lottare per i traguardi prestabiliti dal club.