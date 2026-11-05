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Calciomercato Angri è fatta per Roberto Vitolo

Gianluca Apicella
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L’U.S. Angri 1927 rinforza il proprio reparto arretrato e mette a segno un importante innesto d’esperienza per lo scacchiere tattico di mister Roberto Carannante. La società grigiorossa ha infatti comunicato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Roberto Vitolo, difensore centrale classe 1998.

Profilo e carriera: muscoli ed esperienza per la D

Nato a Sarno il 3 novembre 1998, Vitolo è un difensore centrale di piede destro, noto per la sua solidità difensiva e per un bagaglio di presenze di tutto rispetto collezionato tra Serie D ed Eccellenza.

Cresciuto nei settori giovanili di Sorrento e Nocerina, il neo-acquisto grigiorosso ha poi intrapreso un percorso significativo nel panorama dilettantistico nazionale, indossando le maglie di:

  • Racing Aprilia

  • Vigor Lamezia

  • Lamezia Terme

  • Sancataldese

  • Castrovillari

  • Licata

  • Nola

  • Ercolanese

Un vincente per Mister Carannante

Nel curriculum del difensore campano figurano anche traguardi di peso, che testimoniano la sua attitudine ai contesti ambiziosi: la vittoria del campionato di Eccellenza con la maglia della Sarnese e la promozione in Serie D con il Gladiator, conquistata attraverso la battle dei playoff.

L’arrivo di Vitolo garantisce a mister Carannante una soluzione d’affidamento per la linea difensiva, portando in dote centimetri, determinazione e l’esperienza necessaria per affrontare le insidie del campionato.

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