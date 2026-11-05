Calciomercato Angri è fatta per Roberto Vitolo

L’U.S. Angri 1927 rinforza il proprio reparto arretrato e mette a segno un importante innesto d’esperienza per lo scacchiere tattico di mister Roberto Carannante. La società grigiorossa ha infatti comunicato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Roberto Vitolo, difensore centrale classe 1998.
Profilo e carriera: muscoli ed esperienza per la D
Nato a Sarno il 3 novembre 1998, Vitolo è un difensore centrale di piede destro, noto per la sua solidità difensiva e per un bagaglio di presenze di tutto rispetto collezionato tra Serie D ed Eccellenza.
Cresciuto nei settori giovanili di Sorrento e Nocerina, il neo-acquisto grigiorosso ha poi intrapreso un percorso significativo nel panorama dilettantistico nazionale, indossando le maglie di:
Racing Aprilia
Vigor Lamezia
Lamezia Terme
Sancataldese
Castrovillari
Licata
Nola
Ercolanese
Un vincente per Mister Carannante
Nel curriculum del difensore campano figurano anche traguardi di peso, che testimoniano la sua attitudine ai contesti ambiziosi: la vittoria del campionato di Eccellenza con la maglia della Sarnese e la promozione in Serie D con il Gladiator, conquistata attraverso la battle dei playoff.
L’arrivo di Vitolo garantisce a mister Carannante una soluzione d’affidamento per la linea difensiva, portando in dote centimetri, determinazione e l’esperienza necessaria per affrontare le insidie del campionato.