Nazionale: i convocati di Roberto Mancini per le sfide a Francia e Belgio

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei 31 calciatori chiamati a vestire la maglia azzurra per il doppio impegno di UEFA Nations League contro Francia e Belgio. Una lista molto ampia caratterizzata da un mix di pilastri d’esperienza internazionali e da una forte spinta verso il ringiovanimento della rosa, testimoniata dai molti volti nuovi provenienti dalle serie nazionali ed europee.
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cissè (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).
Analisi dei convocati: linea verde e soluzioni per l’attacco
La convocazione del CT evidenzia la volontà di continuare a valutare nuovi profili per il futuro dell’Italia:
Le novità: spiccano le prime chiamate assolute in Nazionale maggiore per giovani di prospettiva come Riccardo Cassano (Como), Simone Lontani (Parma), Alphadjo Cisse (Milan) e Mattia Liberali (Como).
Rientri e conferme: si rivede in azzurro Nicolò Zaniolo, mentre in attacco Mancini punterà sia sulla fisicità di Gianluca Scamacca e Francesco Pio Esposito, sia sulla qualità tecnica di Antonio Vergara, Luca Koleosho e Nicolò Cambiaghi.