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19 aprile 2025: Monza-Napoli, il graffio del solito McTominay che spinge gli azzurri verso lo Scudetto

Gianluca Apicella
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Un sabato di primavera che i tifosi partenopei non dimenticheranno facilmente. Il 19 aprile 2025, nella cornice dello Stadio Brianteo, il Napoli conquista tre punti d’oro sconfiggendo il Monza di misura grazie alla firma di quello che è ormai diventato il condottiero dell’undici azzurro: Scott McTominay.

In una gara spigolosa e bloccata, dove gli spazi si sono rivelati ridotti e la pressione della classifica si faceva sentire a ogni pallone giocato, ci ha pensato ancora una volta il centrocampista scozzese a rompere l’equilibrio. Con il suo solito tempismo inserendosi in area di rigore, McTominay ha siglato il gol vittoria che ha fatto esplodere di gioia il settore ospiti e l’intero popolo partenopeo.

Una vittoria corta, sofferta, ma dal peso specifico enorme per la corsa al tricolore. Tre punti fondamentali nel momento decisivo della stagione, a testimonianza di una squadra capace di stringere i denti e trovare la stoccata vincente nei momenti di massima pressione. Un mattone pesantissimo piazzato da McTominay e compagni nella costruzione del sogno Scudetto.

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, A. Carboni; Birindelli (76′ Ganvoula), Akpa Akpro (67′ Gagliardini), Bianco (84′ Urbanski), Castrovilli (84′ Ciurria), Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari. All. Nesta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera (64′ Raspadori); Gilmour (46′ Anguissa), Lobotka, McTominay; Politano (85′ Ngonge), Lukaku (79′ Simeone), Spinazzola. All. Conte.

ARBITRO: La Penna.

AMMONITI: Rafa Marin (N), Mota Carvalho (M), Akpa Akpro (M), Bianco (M), Caldirola (M), Ngonge (N).

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