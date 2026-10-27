Primavera, domani la Coppa Italia: il Napoli affronta lo Spezia al “Piccolo” di Cercola. I convocati di Nocerino

Torna in campo il Napoli Primavera per il primo appuntamento a eliminazione diretta della stagione. Domani pomeriggio gli azzurrini di mister Dario Nocerino affronteranno lo Spezia nei 32esimi di finale di Coppa Italia Primavera.
Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15:00 sul manto erboso dello Stadio “Giuseppe Piccolo” di Cercola, pronto a spingere la squadra verso la qualificazione al turno successivo.
Al termine della rifinitura della vigilia, il tecnico partenopeo ha reso nota la lista dei calciatori a disposizione per il match di domani.
I convocati del tecnico Nocerino:
Portieri e Difensori: Anic, Ascione, Barido, Candela, Chiaiese, D’Angelo, De Michele, Esposito
Centrocampisti e Attaccanti: Favicchio, Lepre, Liccardo, Marotta, Merone, Napoletano, Natale, Pengue, Pepe, Rovetini, Russo, Saviano, Spinelli, Zappala’