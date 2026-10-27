Verso Monza-Napoli, Allegri carica gli azzurri: “Poco da parlare, serve lavorare per risalire. Rinuncio al ricorso”

Alla vigilia della trasferta allo Stadio Brianteo contro il Monza, Massimiliano Allegri fa il punto della situazione in conferenza stampa. Un momento delicato per i partenopei, chiamati a invertire la rotta in classifica e a ritrovare un risultato di prestigio dopo i recenti passi falsi.

La squalifica e il rammarico

Il tecnico toscano esordisce affrontando il tema della squalifica e la decisione di non procedere per vie legali:

“Ho deciso di rinunciare al ricorso – spiega l’allenatore –. Per il resto mi dispiace non tanto per la squalifica, ma per non essere riuscito a conquistare i tre punti in una partita in cui avremmo meritato. Mi dispiace non poter andare in panchina a Monza e Torino, ma ho uno staff di livello che è all’altezza di guidare la squadra”.

Infermeria e gestione della rosa

Tra note liete e nuovi stop, la squadra prova a ritrovare i suoi effettivi:

“In questo momento c’è poco da parlare, dobbiamo lavorare per migliorare sia le prestazioni che la classifica. Stanno rientrando alcuni giocatori che prima erano mancati, purtroppo adesso si è fermato Badiashile, bisogna cercare di recuperare un po’ tutti per avere il valore dell’intera rosa a disposizione. Domani intanto riavremo Vergara con noi, un ragazzo che ha potenzialità ottime anche per andare a rete giocando da esterno ma pure interpretare altri ruoli in cui può svariare e attaccare la porta”.

Analisi tattica: errori da non ripetere e la sfida col Monza

Allegri analizza poi gli aspetti da correggere rispetto all’ultima uscita contro la Roma e presenta le insidie della prossima gara:

“Dobbiamo fare meglio nella distribuzione del gioco, gestire in maniera giusta il possesso palla e qualche volta contro la Roma non lo abbiamo fatto in maniera giusta, forzando la giocata che invece andava amministrata. Il Monza ha un modo di giocare simile alla Roma come disposizione uomo contro uomo. Quindi sarà una partita che ha una chiave tattica molto impegnativa e che dovrà essere interpretata nella maniera giusta”.

Fiducia e obiettivo classifica

In chiusura, il tecnico chiede compattezza e guarda al futuro con determinazione:

“In questo momento ci manca un po’ di fortuna, ma dobbiamo restare sempre in piedi attendendo anche il rientro di calciatori che adesso sono fuori. Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi, ovviamente sono i risultati a dare fiducia. Siamo in ritardo in classifica e, ripeto, bisogna continuare a lavorare per risalire gara dopo gara e invertire il trend girando gli episodi a nostro favore”.