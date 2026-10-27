Napoli, approvato il piano anti-tsunami: cosa prevede

Napoli si dota di un Piano comunale di emergenza per la difesa della costa, con misure che prevedono, negli scenari più gravi, l’evacuazione delle aree esposte al rischio maremoto. Il Consiglio comunale ha approvato il documento all’unanimità, con 26 voti favorevoli, nella seduta di lunedì 26 ottobre.
Il piano definisce le procedure da attivare in caso di emergenza lungo il litorale cittadino, individuando percorsi di allontanamento, aree di sicurezza e interventi sulla viabilità e sui trasporti.
Cosa prevede il piano
Il documento, già approvato dalla Giunta a maggio su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e alla Protezione Civile Edoardo Cosenza, aggiorna la pianificazione comunale rispetto ai rischi della fascia costiera.
Tra gli scenari considerati figurano anche i maremoti provocati da terremoti nel Mediterraneo.
Nelle situazioni più critiche, le misure previste comprendono l’evacuazione delle zone costiere a rischio, la chiusura delle stazioni della metropolitana situate nelle aree esposte e l’interdizione dei sottopassi lungo il litorale.
Sono inoltre individuati punti nei quali la polizia locale potrà predisporre posti di blocco per regolare la circolazione durante l’emergenza.
Sirene e vie di evacuazione
Uno degli strumenti previsti per avvisare la popolazione è rappresentato dalle sirene di allarme.
Il piano ipotizza una distanza compresa tra 600 e 1.000 metri tra i dispositivi, con l’obiettivo di sovrapporre le rispettive coperture acustiche e limitare le zone nelle quali il segnale potrebbe non essere percepito.
Il documento individua anche le vie di allontanamento e le aree di sicurezza verso cui indirizzare le persone in caso di necessità.
Le zone costiere interessate
Nello scenario di massima invasione dell’onda, le aree considerate comprendono circa 68mila residenti e 30mila famiglie.
Il numero delle persone potenzialmente presenti può tuttavia aumentare considerando turisti, lavoratori e frequentatori del litorale, con variazioni legate agli orari e alle stagioni.
I quartieri indicati nella pianificazione sono San Giovanni a Teduccio, Mercato, Pendino, Porto, San Ferdinando, Chiaia, Posillipo e Bagnoli.
È importante precisare che il rischio riguarda specifiche aree esposte di questi quartieri, non necessariamente la loro intera estensione.
Come funziona l’allerta tsunami
Il piano comunale si inserisce nel sistema nazionale SiAM, dedicato all’allertamento per i maremoti generati da terremoti nel Mediterraneo.
Il Centro allerta tsunami dell’INGV valuta se un evento sismico possa provocare un maremoto e stima i possibili tempi di arrivo delle onde.
L’ISPRA mette a disposizione i dati delle rilevazioni mareografiche, mentre la Protezione civile provvede alla diffusione dei messaggi necessari ad attivare le strutture incaricate di gestire l’emergenza.
IT-alert ancora in sperimentazione
Per quanto riguarda gli avvisi direttamente sui telefoni cellulari, il sistema IT-alert per il rischio maremoto non è ancora pienamente operativo.
La direttiva del 12 febbraio 2026 ha infatti prorogato la fase di sperimentazione fino al 31 dicembre 2026.
Occorre quindi distinguere tra il sistema nazionale di allertamento, che trasmette le informazioni alle istituzioni competenti, e il servizio destinato a inviare messaggi direttamente agli smartphone dei cittadini.
L’approvazione del piano rappresenta un passaggio nella preparazione della città alla gestione delle emergenze costiere, definendo le procedure da seguire per proteggere la popolazione nelle aree maggiormente esposte.