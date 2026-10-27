Tommy Gunn era un vero pugile: la tragica e incredibile storia reale dietro il rivale di Rocky Balboa

Nel 1990, le sale cinematografiche di tutto il mondo accoglievano Rocky V, il quinto capitolo della celebre saga con protagonista Sylvester Stallone. Tra i personaggi chiave del film spicca Tommy “The Machine” Gunn, il giovane ed esuberante pugile che prima diventa l’allievo prediletto di uno ormai ritirato Rocky Balboa, per poi voltargli le spalle e sfidarlo in un celebre e brutale scontro di strada.

Ma in pochi sanno che dietro quel volto cinematografico non c’era un semplice attore, bensì un vero e proprio campione dei pesi massimi di boxe: l’americano Tommy Morrison.

Dalla realtà al set: come Stallone scoprì Tommy “The Duke” Morrison

Nel 1989, Sylvester Stallone era alla ricerca di un volto credibile per interpretare il nuovo prodigio della boxe in Rocky V. Invece di ingaggiare un attore tradizionale e addestrarlo al ring, lo showman hollywoodiano notò il giovane Tommy Morrison, un ragazzo dell’Arkansas dotato di un fisico scolpito, un biondo ciuffo da star e soprattutto un sinistro devastante.

Morrison non era solo una promessa: con centinaia di incontri amatoriali alle spalle, un gancio devastante e il soprannome “The Duke” (dovuto alla sua presunta parentela con la leggenda del cinema John Wayne), il venticinquenne stava scalando a passi da gigante i ranking professionistici della categoria regina. Stallone rimase così impressionato dal suo stile esplosivo e dalla sua presenza scenica che costruì il personaggio di Tommy Gunn basandosi direttamente sulle sue caratteristiche fisiche e sui suoi modi di fare.

Campione del Mondo nella vita reale: la vittoria contro George Foreman

A differenza del suo alter ego cinematografico, che nella finzione conquista un titolo iridato contestato dal pubblico, Tommy Morrison ha impresso il suo nome con forza nella storia reale della boxe.

Nel 1993, tre anni dopo l’uscita del film, Morrison affrontò a Las Vegas il leggendario quarantaquattrenne George Foreman per la cintura mondiale dei pesi massimi WBO. Contro ogni pronostico e mettendo da parte per una notte il suo consueto stile aggressivo, Morrison sfoggiò una prestazione tattica memorabile, vincendo ai punti e diventando Campione del Mondo dei Pesi Massimi.

Nel corso della sua carriera professionistica, Morrison ha affrontato e battuto grandissimi nomi come Donovan Ruddock e disputato battaglie epiche contro campioni del calibro di Lennox Lewis e Ray Mercer, chiudendo il suo record con ben 48 vittorie (di cui 42 per KO) a fronte di sole 3 sconfitte.

La caduta e il triste epilogo: una vita più drammatica di un film

Purtroppo, la vita di Tommy Morrison ha finito per superare in drammaticità qualsiasi sceneggiatura di Hollywood. Nel 1996, a sole sette ore da un match importante che lo avrebbe poi lanciato verso una sfida multimilionaria contro Mike Tyson, il pugile risultò positivo ad un test per l’HIV, vedendosi sospesa la licenza e dovendo annunciare il ritiro forzato.

Negli anni successivi, tra guai giudiziari e il rifiuto personale della propria diagnosi, Morrison provò anche a tornare sul ring nel 2007. La sua parabola si è chiusa tragicamente il 1º settembre 2013, quando il pugile è scomparso a soli 44 anni in un ospedale di Omaha, stroncato da una grave infezione legata alle complicazioni della sua malattia.

Il legame eterno con la saga di Rocky

Oggi Tommy “The Machine” Gunn rimane uno dei rivali più iconici ed emblematici dell’universo di Rocky Balboa. Rivedere Rocky V permette di riscoprire non soltanto un capitolo iconico del cinema anni ’90, ma anche il talento cristallino, la potenza e la tragica stella di Tommy Morrison, un vero gigante del ring che per un momento ha fatto sognare sia sul grande schermo che nella vita reale.