Juve Stabia, Givova torna sponsor tecnico: il nuovo accordo

La Juve Stabia torna a vestire Givova. Il club di Castellammare di Stabia ha annunciato il ritorno del marchio italiano come sponsor tecnico, con un accordo che resterà in vigore fino al 30 giugno 2031. Le nuove divise faranno il loro debutto già domani, mercoledì 28 ottobre, in occasione della partita contro l’Hellas Verona.

Si ricompone così un rapporto di collaborazione che si era interrotto solo pochi mesi fa, la scorsa estate e che ora riparte con un’intesa destinata ad accompagnare la società gialloblù per le prossime stagioni.

Il ritorno delle maglie Givova

La società ha sottolineato come la collaborazione si fondi su valori condivisi, tra cui lealtà, impegno e sacrificio, oltre che sul legame con il territorio di Castellammare di Stabia.

Il primo appuntamento con le nuove maglie sarà la sfida contro l’Hellas Verona, quando i calciatori gialloblù scenderanno in campo con le divise firmate Givova.

L’accordo fino al 2031

La nuova intesa è stata raggiunta grazie alla disponibilità del presidente di Givova, Giovanni Acanfora, e al lavoro degli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara.

Un ruolo nella definizione dell’accordo è stato svolto anche dall’amministratore unico della Juve Stabia, Alfonso Morrone, che ha condiviso il percorso finalizzato a risolvere una vicenda definita complessa e delicata.

Secondo quanto comunicato dal club, il risultato raggiunto rappresenta un passaggio importante anche per la tutela del patrimonio aziendale della società.

Un legame che riparte

Il ritorno di Givova chiude dunque una fase di interruzione della collaborazione e apre un nuovo capitolo per la società stabiese.

Il marchio accompagnerà la Juve Stabia fino al 2031, contribuendo a rappresentare i colori gialloblù e l’identità sportiva della città.