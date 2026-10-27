Calciomercato Pimonte 2026 arriva il nuovo allenatore

Calciomercato Pimonte 2026 arriva Luca Esposito al posto di Mister Castellano. Lo ha annunciato la società con un comunicato stampa ufficiale. Il dettaglio

La società SSC Pimonte 2026 è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Luca Esposito.

Profilo di grande competenza ed entusiasmo, mister Esposito entra a far parte della famiglia SSC Pimonte 2026 pronto a mettere la propria esperienza e la propria visione di gioco a disposizione del gruppo per il prosieguo del campionato.

Da parte di tutta la società, va a mister Luca Esposito il più caloroso benvenuto e un grande augurío di buon lavoro per questa nuova avventura insieme.