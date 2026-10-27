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Calciomercato Pimonte 2026 arriva il nuovo allenatore

Gianluca Apicella
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Calciomercato Pimonte 2026 arriva Luca Esposito al posto di Mister Castellano. Lo ha annunciato la società con un comunicato stampa ufficiale. Il dettaglio

La società SSC Pimonte 2026 è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Luca Esposito.
Profilo di grande competenza ed entusiasmo, mister Esposito entra a far parte della famiglia SSC Pimonte 2026 pronto a mettere la propria esperienza e la propria visione di gioco a disposizione del gruppo per il prosieguo del campionato.
Da parte di tutta la società, va a mister Luca Esposito il più caloroso benvenuto e un grande augurío di buon lavoro per questa nuova avventura insieme.

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