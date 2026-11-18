Un rinforzo di peso, esperienza e mentalità vincente per la retroguardia granata. La F.C. Acerrana 100 ha annunciato ufficialmente il ritorno di Ciro Sicuro, difensore classe 2000 che torna a vestire una maglia con cui ha già scritto pagine indelebili.

Il curriculum di Sicuro parla di un calciatore abituato a lottare e conquistare traguardi prestigiosi: nel 2024 è stato tra i grandi protagonisti della storica promozione in Serie D proprio con la maglia dell’Acerrana, per poi ripetersi l’anno successivo, nel 2025, vincendo il secondo campionato di Eccellenza consecutivo tra le fila dell’Afragolese.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Palermo fino ad arrivare in Primavera, il difensore vanta un bagaglio d’esperienza di assoluto rilievo maturato tra Serie C, Serie D ed Eccellenza, avendo indossato nel corso della sua carriera maglie blasonate come quelle di Rende, Cavese, Picerno, Cassino, Sorrento, Savoia ed Ercolanese.

In una fase della stagione che richiede carattere, spirito di sacrificio e determinazione, il club granata sceglie di puntare sull’usato sicuro e sul senso di appartenenza. Ciro Sicuro torna ad Acerra con un’esperienza ancora più solida e con la voglia di mettere la propria grinta al servizio della squadra per scrivere un nuovo, importante capitolo della storia centenaria del Toro.