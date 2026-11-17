Innesto di grande spessore ed esperienza internazionale per il reparto avanzato dell’ASD Città di Solofra. Il club gialloblù ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Jean Armel Drolé, attaccante ivoriano classe 1997, che va a rinforzare la rosa per la stagione sportiva 2026/2027.

Esterno offensivo duttile, capace di svariare su tutto il fronte d’attacco, Drolé porta in dote velocità, progressione e qualità tecnica. Il suo curriculum parla chiaro e racconta una carriera di assoluto rilievo: cresciuto calcisticamente in Italia fino ad approdare in Serie B con la maglia del Perugia, ha poi vissuto importanti avventure all’estero tra la Turchia (con Antalyaspor e Ümraniyespor), la seconda divisione spagnola al Las Palmas, Cipro con il Doxa Katokopia e la massima serie rumena con il Botoșani. Successivamente il ritorno in Italia, dove ha vestito le maglie di Fano, L’Aquila e Angri, senza dimenticare il prestigio della convocazione con la Nazionale Under 20 della Costa d’Avorio.

Un bagaglio d’esperienza fuori categoria che rappresenta un autentico valore aggiunto per l’ambiente solofrano. Drolé si mette subito a disposizione di Mister Liguori, pronto a offrire nuove e imprevedibili soluzioni offensive per dare ulteriore slancio al cammino della squadra.