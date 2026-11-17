Un innesto di assoluto prestigio e spessore internazionale per l’attacco del Pro Poggiomarino. La società ha annunciato ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive del centravanti spagnolo Gerard Artigas (classe 1995) per la stagione sportiva in corso, bruciando sul tempo la folta concorrenza di diversi club anche di categoria superiore.

Punta centrale dinamica, piede mancino e uno spiccato fiuto del gol, Artigas porta in dote un curriculum di primo piano. Cresciuto calcisticamente nella prestigiosa Academy del Barcellona, l’attaccante conosce già bene il calcio italiano, avendo militato nella stagione 2023-24 prima in Serie D con la maglia del Gallipoli e successivamente in Eccellenza con il Molfetta.

Prima di tornare in Italia, il bomber spagnolo ha maturato un lungo e significativo percorso all’estero: è reduce infatti da un biennio vissuto in India con le maglie di Rajasthan United e Kannur Warriors, dopo aver girato l’Europa e disputato persino la Conference League con l’Inter Club d’Escaldes, club della Prima Divisione di Andorra.

La società, in tutte le sue componenti, ha accolto Gerard con un caloroso benvenuto, pronta a puntare sui suoi gol e sulla sua esperienza per dare ulteriore slancio al cammino stagionale della squadra.