Un uomo di 90 anni è stato derubato mentre camminava lungo Corso Umberto I, a Napoli, nei pressi della Stazione Centrale. Due persone gli avrebbero sottratto il portafogli e il telefono cellulare dalle tasche della giacca, ma la scena è stata notata dagli agenti della Polizia Locale, che sono intervenuti bloccando i presunti responsabili.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’anziano. Per le due persone fermate è scattato l’arresto.

Il furto sul corso

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel tratto iniziale di Corso Umberto I, una delle principali strade del centro cittadino.

Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, i due avrebbero avvicinato il novantenne e agito con una precisa divisione dei ruoli, riuscendo a sottrargli gli effetti personali senza che l’uomo potesse impedirlo.

A osservare quanto stava accadendo sono stati gli agenti dell’Unità Operativa Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali, impegnati in un’attività di controllo nella zona della Stazione Centrale e nelle strade limitrofe.

Refurtiva restituita all’anziano

L’intervento dei vigili urbani ha consentito di bloccare entrambe le persone coinvolte e recuperare gli oggetti rubati, successivamente riconsegnati al legittimo proprietario.

Il novantenne ha quindi formalizzato la denuncia per quanto accaduto.

Due persone a Poggioreale

Su disposizione del magistrato di turno, i due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale, dove restano in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

La loro posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria nel rispetto della presunzione di innocenza.