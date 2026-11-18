La statale Amalfitana, nel tratto compreso tra Piano di Sorrento e Positano, potrebbe riaprire al traffico a partire da venerdì 20 novembre, ma soltanto dopo la cessazione dell’allerta meteo idrogeologica attualmente in vigore. La circolazione resterà inoltre subordinata alle condizioni meteorologiche, in attesa degli interventi necessari alla messa in sicurezza del versante interessato dalla colata di fango, pietrame e detriti.

La decisione è stata assunta nel corso del Comitato operativo per la viabilità, riunito nel pomeriggio sotto il coordinamento della Prefettura di Napoli, con la partecipazione della Protezione civile, del Comune di Vico Equense, di Anas e degli altri enti competenti.

Riapertura legata alle allerte meteo

In seguito agli approfondimenti effettuati sui versanti dal Comune di Vico Equense, è stato stabilito che il tratto interdetto potrà essere percorso soltanto in assenza di allerte meteo idrogeologiche per temporali di livello giallo o superiore, riferite all’area in cui ricade il territorio comunale.

Questo significa che la strada potrà essere aperta o chiusa in funzione dei bollettini diramati dalla Protezione civile regionale.

Possibile riapertura venerdì 20 novembre

L’attuale allerta meteo gialla, che interessa anche la Penisola sorrentina e amalfitana, impedisce per il momento il ripristino della circolazione.

La riapertura è quindi prevista, in via indicativa, da venerdì 20 novembre, ma non sarà automatica: sarà necessario attendere l’effettiva cessazione dell’allerta idrogeologica sull’area interessata.

Gli interventi sul versante

La gestione temporanea della viabilità resterà in vigore nelle more della realizzazione delle opere provvisionali di somma urgenza, affidate al Comune di Vico Equense sotto il coordinamento della Protezione civile della Campania.

Successivamente saranno definiti anche gli interventi strutturali da eseguire sul versante per affrontare in maniera definitiva le criticità emerse.

Per gli automobilisti che percorrono il collegamento tra Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, la possibilità di transitare lungo la statale dipenderà dunque dall’evoluzione delle condizioni meteorologiche e dai conseguenti provvedimenti sulla circolazione.