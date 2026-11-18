Nuova allerta meteo gialla in Campania per la giornata di giovedì 19 novembre. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso valido dalle ore 8 di giovedì 19 novembre alle ore 8 di venerdì 20 novembre, che interessa l’intero territorio regionale.

Sono previste piogge, possibili temporali, venti forti e mare agitato, con il rischio di allagamenti e criticità idrogeologiche localizzate.

Piogge e temporali in Campania

Secondo le previsioni della Protezione Civile, sono attese precipitazioni locali, anche sotto forma di rovesci o temporali isolati, che potranno raggiungere un’intensità moderata.

I fenomeni dovrebbero progressivamente attenuarsi a partire dal pomeriggio-sera di giovedì 19 novembre.

L’avviso segnala inoltre venti forti dai quadranti occidentali, accompagnati da raffiche locali.

Mare agitato e mareggiate

Particolare attenzione anche alle condizioni del mare, previsto agitato o localmente molto agitato.

Lungo le coste maggiormente esposte ai venti occidentali potranno verificarsi mareggiate, con possibili conseguenze nelle aree costiere interessate.

Rischio allagamenti e frane

L’allerta gialla riguarda anche il rischio idrogeologico localizzato su tutta la Campania.

Tra le principali criticità segnalate figurano possibili allagamenti di locali interrati e al piano terra, scorrimento delle acque sulle strade e ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale.

Non si escludono inoltre difficoltà nello smaltimento delle acque piovane, con possibili rigurgiti dei sistemi di drenaggio, tracimazioni e allagamenti nelle aree più basse.

Possibili criticità nei territori

La Protezione Civile segnala anche il possibile innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, con conseguenti inondazioni delle zone limitrofe.

Nelle aree caratterizzate da particolare fragilità idrogeologica potranno verificarsi cadute di massi e occasionali fenomeni franosi.

L’avviso resterà in vigore fino alle 8 di venerdì 20 novembre, salvo eventuali aggiornamenti della Protezione Civile regionale.