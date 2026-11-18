Dal 23 al 28 novembre 2026 la rassegna diretta da Nicola D’Auria e Ciro Sorrentino porterà in Campania opere provenienti da oltre 50 Paesi. Tra i protagonisti Francesco Repice, Davide Bernardi, i doppiatori Alex Polidori e Mirko Cannella, i campioni paralimpici e una serata speciale dedicata alla Juve Stabia.

Un viaggio cinematografico attraverso le storie, le sfide e i valori universali dello sport. Torna in Campania l’International Sport Film Festival, giunto alla sua quinta edizione, in programma dal 23 al 28 novembre 2026 a Castellammare di Stabia, preceduto dall’anteprima all’Università degli Studi di Napoli Parthenope con l’incontro dedicato allo sport universitario nel terzo millennio.

Organizzata da Parallax Vision ETS sotto la direzione di Nicola D’Auria e Ciro Sorrentino, la manifestazione propone un cartellone ricco di appuntamenti che intreccia cinema, cultura sportiva, formazione e approfondimento sociale, coinvolgendo il Supercinema, il Circolo della Legalità e il Cinema Stabia Hall.

La selezione ufficiale: da Platini a Isco fino all’inclusione Sono 32 le opere selezionate tra 214 iscrizioni arrivate da oltre 50 Paesi, suddivise tra documentari, cortometraggi e film d’animazione. Il programma alterna i ritratti delle grandi icone sportive a storie di riscatto e inclusione: tra i titoli spiccano Platini di Guillaume Priou, En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón di Sara Sálamo sulla rinascita del calciatore spagnolo, Headwinds di Manuel Camia (dedicato al campione di sci nautico Daniele Cassioli), Per noi stesse – Vince chi vuole vincere sulle calciatrici dell’Invictus Sant’Antonio Abate Women e BBC TechXplore Japan: Tokyo Deaflympics, focus sul rapporto tra tecnologia e accessibilità.

Le scuole, gli ambassador e la serata Juve Stabia Grande attenzione è riservata alle nuove generazioni: tutte le mattine fino al 27 novembre saranno dedicate agli studenti, che potranno confrontarsi con atleti ed eccellenze del territorio. Tra gli ospiti figurano i due ambassador del Festival – la nuotatrice medaglia di bronzo a Parigi 2024 Angela Procida e il pluricampione mondiale di canottaggio Francesco Esposito – insieme al presidente del CIP Campania Carmine Mellone, ai giovani canottieri del Circolo Nautico Stabia e alla delegazione campana della Federazione Italiana Pallapugno.

Spazio anche alla passione calcistica locale: mercoledì 25 novembre (ore 20:30) andrà in scena una serata interamente dedicata alla storia della Juve Stabia, condotta dal direttore di Rete55 Sport Vito Romaniello alla presenza di una delegazione del club gialloblù, per ripercorrere attraverso filmati e testimonianze il legame tra la squadra e la città fino ai successi più recenti.

Workshop sul cinema, doppiaggio e la chiusura con Francesco Repice Il programma entrerà nel vivo delle professioni dell’audiovisivo giovedì 26 novembre al Cinema Stabia Hall. Dalle 16:00 alle 19:00 il reparto 301 STUNT (con Marco Langellotti, Letizia Fabbri, Alessandro Canini e Federico Colicchio) svelerà i segreti degli stunt performer, seguito da una dimostrazione dal vivo sul doppiaggio con Alex Polidori (voce italiana dello Spider-Man di Tom Holland) e Mirko Cannella (La casa di carta, Stranger Things). Alle 19:00 spazio invece al giornalismo sportivo con il workshop del bordocampista di DAZN Davide Bernardi.

Il gran finale è fissato per venerdì 27 novembre al Supercinema: alle 18:30 si terrà la finale del contest giovanile Stabia in Frame (promosso con il Forum dei Giovani), mentre alle 20:30 prenderà il via la cerimonia di premiazione con un ospite d’eccezione, la storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto su Rai Radio 1 Francesco Repice, protagonista di un talk sul racconto dei grandi eventi calcistici.

Le dichiarazioni dei direttori «Con la quinta edizione intendiamo consolidare il percorso di crescita dell’International Sport Film Festival, rafforzando il rapporto tra il cinema, il mondo dello sport e le realtà culturali e formative della Campania», spiega il direttore Nicola D’Auria. «La presenza di ospiti di rilievo e il coinvolgimento delle nuove generazioni rappresentano due elementi centrali di un progetto che guarda oltre i confini territoriali».

«Le 32 opere selezionate offrono uno sguardo articolato sullo sport contemporaneo, attraverso storie che affrontano temi profondamente legati alla società», aggiunge il codirettore Ciro Sorrentino. «Abbiamo privilegiato la qualità dei racconti e la varietà dei linguaggi cinematografici, con l’obiettivo di proporre al pubblico un programma capace di unire interesse culturale e partecipazione».

Gli appuntamenti principali in breve:

Date e sedi: 23–28 novembre 2026 a Castellammare di Stabia (Supercinema, Circolo della Legalità, Cinema Stabia Hall).

Mercoledì 25 novembre (ore 20:30): Serata speciale dedicata alla storia della Juve Stabia con Vito Romaniello e una delegazione del club.

Giovedì 26 novembre (ore 16:00 – 20:00, Cinema Stabia Hall): Incontri su stunt performer (301 STUNT) e doppiaggio live (Alex Polidori e Mirko Cannella); a seguire workshop con Davide Bernardi (DAZN).

Venerdì 27 novembre (Supercinema): Finale contest Stabia in Frame (ore 18:30) e Serata di Premiazione con Francesco Repice (ore 20:30).

Info e programma completo: internationalsportff.com/programma | info@internationalsportff.com