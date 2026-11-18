La squadra si è ritrovata in mattinata per preparare la prossima sfida di campionato in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Prosegue la marcia di avvicinamento del Napoli al prossimo impegno di campionato, che vedrà gli azzurri scendere in campo sabato alle ore 20:45 allo stadio “Diego Armando Maradona” contro il Torino.

Nella giornata odierna il gruppo si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per sostenere una seduta di allenamento mattutina. La squadra ha aperto i lavori con una prima fase dedicata all’attivazione atletica, per poi concentrarsi su specifiche esercitazioni tattiche incentrate sulla fase di possesso palla. A chiudere la sessione odierna è stata la consueta partitina a ranghi misti.

Il riepilogo del report odierno:

Sede: SSC Napoli Training Center

Programma svolto: Attivazione, esercitazioni in fase di possesso palla e partitina finale

Prossimo impegno: Napoli – Torino (sabato, ore 20:45 – Stadio “Diego Armando Maradona”)