Serata dai due volti per i giocatori azzurri impegnati con le rispettive selezioni tra UEFA Nations League e amichevoli internazionali. L’attaccante danese sblocca il match contro la Norvegia, mentre la Scozia cade nettamente contro la Svizzera. Bene l’Uruguay.

Proseguono gli impegni internazionali per i calciatori del Napoli convocati dalle rispettive nazionali, protagonisti tra gare ufficiali di UEFA Nations League e test amichevoli. Bilancio agrodolce per gli azzurri scesi in campo, con una nota lieta dal punto di vista realizzativo e una battuta d’arresto pesante per la coppia scozzese.

Nations League: Hojlund a segno, serata amara per McTominay e Gilmour La notizia più positiva arriva da Rasmus Hojlund, grande protagonista nel match di UEFA Nations League tra Danimarca e Norvegia. L’attaccante azzurro ha impiegato appena 11 minuti per lasciare il segno, siglando la rete del momentaneo vantaggio danese. Una prestazione generosa durata 75 minuti prima della sostituzione, che tuttavia non è bastata a evitare la sconfitta finale della Danimarca, superata per 3-2 dalla Norvegia.

Serata decisamente più complicata, invece, per i due centrocampisti scozzesi del Napoli. Nella sfida di UEFA Nations League tra Svizzera e Scozia, gli elvetici si sono imposti con un netto 4-0. Scott McTominay è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, mentre Billy Gilmour ha disputato quasi un’ora di gioco prima di lasciare il terreno al minuto 58.

Amichevoli: un tempo per Mathias Olivera con l’Uruguay Impegno decisamente più agevole per Mathias Olivera, sceso in campo con la maglia dell’Uruguay nell’amichevole contro la Repubblica Dominicana, vinta largamente dalla Celeste per 5-0. Il difensore partenopeo ha iniziato il match dalla panchina, facendo il suo ingresso in campo al 46′ e disputando l’intera ripresa.