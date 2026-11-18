L’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale per la sfida della dodicesima giornata in programma sabato 21 novembre allo stadio “Alberto Braglia”. Al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni.

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni ufficiali per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT 2026-2027. A dirigere l’incontro tra Modena e Juve Stabia, in programma sabato 21 novembre con fischio d’inizio alle ore 15:00 sul terreno dello stadio “Alberto Braglia”, sarà il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Per l’esperto fischietto siciliano si tratta di una sfida di grande interesse in questo turno pomeridiano di cadetteria. Abisso sarà coadiuvato lungo le linee dagli assistenti Davide Moro e Giulia Tempestilli, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Giuseppe Mucera.

Per quanto riguarda la sala VAR, la supervisione tecnologica del match vedrà impegnato Paolo Mazzoleni nel ruolo di VAR, affiancato dall’AVAR Alberto Santoro.