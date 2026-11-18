BellaMa’, il programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco, registra una media del 5,3% di share nelle prime 51 puntate della stagione 2026/2027, dal 7 settembre al 16 novembre. Un risultato identico a quello ottenuto nello stesso periodo dello scorso anno, nonostante una concorrenza televisiva più intensa.
Tra i protagonisti della trasmissione figura anche Rosa Sorrentino, originaria di Castellammare di Stabia, che ricopre un ruolo centrale all’interno del programma.
Gli ascolti di BellaMa’
Secondo i dati Auditel riportati da Social Gossip TV, la media delle prime 51 puntate si conferma al 5,3%, esattamente come nella stagione precedente.
A crescere sono invece i picchi di ascolto, che hanno raggiunto il 9% di share.
Un risultato che arriva in un periodo di particolare attenzione mediatica nei confronti di Pierluigi Diaco, alimentata anche dalle polemiche che hanno accompagnato il conduttore. Al di là del dibattito, i dati evidenziano una sostanziale tenuta degli ascolti della trasmissione.
Rosa Sorrentino protagonista su Rai 2
Nel percorso televisivo di BellaMa’ trova spazio anche la stabiese Rosa Sorrentino: la trasmissione continua così a offrire visibilità a una protagonista del territorio stabiese, all’interno di un progetto televisivo che conferma i risultati della precedente stagione.
I programmi del daytime
Nel panorama degli ascolti diurni di Rai 2, BellaMa’, insieme a I fatti vostri e Ore 14, viene indicato tra i programmi che contribuiscono alla tenuta della rete.
Il bilancio delle prime 51 puntate restituisce dunque un quadro di stabilità, con una media invariata rispetto allo scorso anno e picchi di ascolto fino al 9%.