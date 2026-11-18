Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli potrebbe decidersi già durante il mercato di gennaio. Il PSV Eindhoven sarebbe pronto a trattare per il centrocampista belga, con una prima proposta da 2 milioni di euro per il cartellino. Una cifra ritenuta insufficiente, mentre resta da chiarire la volontà del giocatore.

L’ipotesi di una partenza anticipata apre una questione importante per il club azzurro: rinunciare a De Bruyne significherebbe alleggerire il monte ingaggi, ma anche perdere un elemento di qualità in un centrocampo che potrebbe aver bisogno di rinforzi.

Il PSV prova l’affondo

Secondo la Gazzetta dello Sport, il club olandese avrebbe già avviato contatti con gli agenti del calciatore, registrando una possibile apertura al trasferimento.

Il PSV avrebbe quindi presentato una prima proposta da 2 milioni di euro, senza però ottenere il via libera del Napoli. La trattativa sarebbe ancora in una fase iniziale e non risulta definito il prezzo richiesto dalla società azzurra.

Sul possibile trasferimento potrebbe incidere anche la situazione familiare del belga, con l’ipotesi di un riavvicinamento al proprio Paese.

Il nodo dello stipendio

Uno degli ostacoli principali riguarda l’ingaggio di De Bruyne, che al Napoli percepisce 5 milioni di euro netti a stagione.

Una cifra che il PSV difficilmente potrebbe sostenere.

Il contratto col club azzurro sottoscritto nell’estate del 2025 ha durata biennale, con un’opzione aggiuntiva che difficilmente verrebbe esercitata.

In caso di cessione a gennaio, il Napoli potrebbe ottenere un risparmio significativo sul costo dell’ingaggio. Tra le ipotesi riportate figura anche il mancato pagamento dell’ultima tranche da 2,5 milioni di euro del premio alla firma, ma le condizioni economiche di un’eventuale separazione restano da definire.

Il Napoli valuta le conseguenze

De Bruyne ha mostrato qualità importanti, pur senza trovare sempre la stessa continuità di rendimento evidenziata con la nazionale del Belgio.

Una sua partenza potrebbe rendere necessario un intervento sul centrocampo, anche alla luce delle indiscrezioni che riguardano il futuro di André-Frank Zambo Anguissa.

Sarebbero quindi Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis a dover valutare le opportunità economiche di un trasferimento e le conseguenze sull’organico.

La questione resta aperta

Prima di qualsiasi scelta, sarà fondamentale comprendere le intenzioni del calciatore e il ruolo che potrà avere nel progetto tecnico del Napoli.

Il ritorno agli allenamenti a Castel Volturno rappresenta un’occasione per fare il punto sulla situazione.

Per il momento, non c’è alcuna certezza sulla partenza di De Bruyne a gennaio. L’interesse del PSV alimenta le indiscrezioni, ma il futuro del centrocampista dipenderà dall’eventuale accordo tra le società e dalla volontà del giocatore.