Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Napoli per evasione dopo essere stato sorpreso dalla Polizia di Stato fuori dalla propria abitazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.
L’episodio è avvenuto lunedì 16 novembre, in via della Maddalena, durante un servizio di controllo del territorio.
Il controllo in strada
Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno notato il 33enne mentre percorreva la strada, insospettiti dal suo comportamento.
I poliziotti hanno quindi deciso di procedere con gli accertamenti sulla sua posizione.
Arrestato per evasione
Dalle verifiche è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Accertata la violazione delle prescrizioni, gli agenti hanno proceduto al suo arresto con l’accusa di evasione.