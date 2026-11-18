La sfida tra Modena e Juve Stabia porta con sé un intreccio ricco di significati e ricordi per due protagonisti oggi in forza ai Canarini: Francesco Zampano e Francesco Folino. Due calciatori legati dal filo comune del passato in gialloblù alle falde del Faito, ma accomunati da percorsi profondamente diversi nella città delle acque.

Francesco Zampano: i primi passi nel professionismo

Per l’esperto esterno difensivo classe 1993, Castellammare di Stabia rappresenta il punto di partenza della sua lunga carriera tra i professionisti. Arrivato giovanissimo alla Juve Stabia nella stagione 2013-2014, Zampano visse al Romeo Menti il suo vero battesimo del fuoco in Serie B, collezionando le prime presenze importanti nella serie cadetta (con 2 reti all’attivo) prima di spiccare il volo verso palcoscenici prestigiosi tra Serie A e Serie B con le maglie di Pescara, Udinese, Frosinone e Venezia, fino all’approdo a Modena. Un’esperienza breve ma formativa, che ha gettato le basi per la sua consacrazione ad alti livelli.

Francesco Folino: l’esplosione e la consacrazione al Menti

Ben diversa, e decisamente più recente, è invece la storia di Francesco Folino. Il difensore centrale classe 2002 ha vissuto a Castellammare di Stabia la stagione della definitiva esplosione e maturità calcistica. Con la maglia della Juve Stabia, Folino si è imposto come uno dei pilastri della retroguardia gialloblù, conquistando la fiducia dell’ambiente a suon di prestazioni solide, personalità e gol pesanti, risultando tra i protagonisti assoluti della cavalcata delle Vespe prima del salto in Emilia.

Due capitoli differenti di una stessa storia: da un lato chi a Castellammare ha mosso i primi passi da giovane promessa, dall’altro chi al Menti ha trovato la propria consacrazione. Ora, entrambi con i colori del Modena addosso, si ritrovano di fronte al loro passato in una sfida dal sapore tutt’altro che banale.