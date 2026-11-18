La Juve Stabia prepara la trasferta di Modena per affrontare una delle piazze più ricche di storia e tradizione del calcio italiano. Il Modena Football Club 2018, società emiliana che oggi milita stabilmente in Serie B, raccoglie infatti un’eredità sportiva centenaria che affonda le proprie radici agli inizi del Novecento.
Dalle origini al podio della Serie A
Fondato originariamente nel 1912 come Modena Football Club, il sodalizio gialloblù ha attraversato oltre un secolo di calcio nazionale fino al fallimento del 2017, cui ha fatto seguito nel 2018 la rifondazione con l’attuale denominazione, raccogliendo pienamente la tradizione sportiva precedente.
I numeri raccontano il peso specifico dei Canarini nel panorama calcistico italiano: il club vanta 28 partecipazioni complessive alla Serie A, torneo nella cui classifica perpetua occupa il 32º posto, con il punto più alto toccato nella stagione 1946-1947, chiusa con uno storico terzo posto alle spalle soltanto di Grande Torino e Juventus. Ancora più imponente è il cammino nella serie cadetta, dove il Modena figura addirittura al 4º posto nella classifica perpetua della Serie B.
Il palmarès e i trionfi internazionali
Nel corso della propria storia, la bacheca del club emiliano si è arricchita di trofei nazionali e internazionali di rilievo:
2 campionati di Serie B
2 Supercoppe di Serie C
2 Coppe Anglo-Italiane, trofeo internazionale che vede proprio il Modena detenere il primato assoluto di vittorie nella competizione
1 Torneo Internazionale dell’Amicizia di Ginevra
Sodalizio più prestigioso della propria provincia e forte della 21ª miglior tradizione sportiva in Italia, il Modena rappresenta dunque un avversario di grande blasone per le Vespe, pronte a misurarsi sul campo di una delle nobili e titolate della categoria.