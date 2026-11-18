Donna L’Arte di Essere – Il 28 novembre, alla Galleria Arte Barbato, un appuntamento multidisciplinare nell’ambito del Calendario L’Eredità delle Donne OFF 2026. In programma anche la premiazione del contest letterario “Cara me del futuro”.

Donna L’Arte di Essere, alla Galleria Arte Barbato un viaggio attraverso il mondo femminile raccontato attraverso linguaggi artistici differenti

Scafati – Non solo una mostra, ma un evento artistico e culturale a tutto tondo, pensato per celebrare la donna attraverso molteplici forme espressive e offrire al pubblico un’occasione di incontro, riflessione e condivisione. È questo lo spirito di DONNA L’ARTE DI ESSERE, un percorso tra arte, parole e identità femminile”, promosso dalla Galleria Arte Barbato, in programma sabato 28 novembre 2026, alle ore 18:00.

L’evento, inserito nel Calendario OFF L’Eredità delle Donne 2026, si propone come un viaggio attraverso il mondo femminile, raccontato e celebrato mediante linguaggi artistici differenti: dalle arti visive al teatro, dalla musica alla parola.

Nel corso della serata si alterneranno rappresentazioni teatrali, performance musicali, momenti di confronto e di dibattito, dando vita a un percorso multidisciplinare nel quale l’espressione artistica diventa strumento per esplorare le tante sfumature dell’identità femminile, le sue trasformazioni, le sue conquiste e le questioni ancora aperte.

Un appuntamento che intende andare oltre la dimensione espositiva per favorire una partecipazione attiva e consapevole, stimolando il dialogo e la riflessione sui diritti, sul ruolo e sul valore della donna nella società contemporanea.

Gli ospiti

A condurre la serata saranno Marisa Nastro, curatrice della Galleria Arte Barbato e la giornalista e scrittrice Maria Pia Nocerino.

Interverranno numerosi ospiti tra cui i giornalisti Peppe Iannicelli, Concetta Voto e Stefania Falco, la scrittrice Annalisa Carbone, l’Avv. Rosanna Colucci presidente dell’associazione culturale Agorà, le attrici Maria Romano e Deborah Di Francesco, la sommelier del tè e event planner Patrizia Nastro, il maestro Celestino Pio Caiazza Odierna presidente regionale del Chorus Inside Campania – Federcori e il Coro Filarmonico Campano.

L’invito è rivolto a donne e uomini perché parlare di donne, delle loro storie, delle battaglie affrontate e dei traguardi raggiunti non è una questione che riguarda soltanto il mondo femminile, ma coinvolge l’intera comunità.

Contest letterario “Cara me del futuro ti scrivo”

La serata sarà anche l’occasione per celebrare la creatività e la capacità di guardarsi dentro attraverso la premiazione del contest letterario “Cara me del futuro ti scrivo”, un’iniziativa che invita le donne a scrivere una lettera a se stesse, immaginando un dialogo tra ciò che sono oggi e ciò che desiderano diventare. Desideri, speranze, sogni, consapevolezze e riflessioni personali si trasformano così in parole, testimonianze di un percorso individuale che, nella condivisione, può diventare esperienza collettiva.

Le adesioni al contest sono ancora aperte: c’è tempo fino al 22 novembre 2026 per inviare la propria lettera all’indirizzo e-mail indicato nel regolamento, consultabile al seguente link:

https://drive.google.com/…/12jQWht…/view…

Con “DONNA. L’ARTE DI ESSERE”, la Galleria Arte Barbato rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura e dell’arte come occasioni di crescita, sensibilizzazione e partecipazione, proponendo un appuntamento nel quale ogni forma espressiva contribuisce a costruire un racconto corale sull’essere donna.

L’appuntamento è per sabato 28 novembre, alle ore 18:00.

GALLERIA ARTE BARBATO

Corso Nazionale, 421 – 84018 Scafati (SA)

Tel.328 392 4202 – Tel.339 843 8437

info@galleriaartebarbato.it – www.galleriaartebarbato.it

Donna L’Arte di Essere rientra nel Calendario OFF de L’Eredità delle Donne

L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica con la direzione artistica di Serena Dandini, realizzato in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e con il supporto dei main partner Gucci, Gruppo Hera e Fondazione CR Firenze; con la partnership di Coop Alleanza 3.0 e il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Manodori di Reggio Emilia, SYNLAB Italia, Nespresso, Gruppo Granarolo, Azienda di Promozione Turistica dell’Emilia-Romagna e Giunti Odeon. In collaborazione con il Comune di Bologna, Comune di Reggio Emilia, Comune di Ravenna e Città di Firenze.

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