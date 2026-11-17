Svolta sulla panchina dell’Asd Cimitile Calcio 1966. La società granata ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Aldo Papa e il suo staff, procedendo contestualmente all’individuazione del nuovo allenatore.

La separazione da mister Papa è maturata al termine di un confronto sereno e costruttivo tra le parti. Il club ha voluto ringraziare pubblicamente l’allenatore e i suoi collaboratori per la grande professionalità, la dedizione e l’impegno profusi alla guida della squadra, augurando loro le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo delle rispettive carriere.

Contestualmente, la dirigenza del Cimitile ha scelto di voltare subito pagina affidando la conduzione tecnica della prima squadra a Mister Fabio Perna. Un profilo di assoluto spessore ed esperienza, reduce da un triennio ricco di grandi successi alla guida del San Giorgio, pronto ora a mettere le sue competenze al servizio del progetto granata per affrontare al meglio i prossimi impegni stagionali.