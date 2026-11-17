Un pomeriggio all’insegna dei valori dello sport, del senso di appartenenza e dello sguardo rivolto al domani. Il Direttore Generale della Juve Stabia, Vincenzo De Vito, ha fatto visita oggi alla Juve Stabia Academy presso lo stadio “Piccolo” di Cercola, testimoniando ancora una volta la grande attenzione della società verso il proprio vivaio.

L’incontro è stato l’occasione per salutare il Presidente della cantera gialloblù, Nicola Gimmelli, e tutto lo staff tecnico e dirigenziale, ma soprattutto per abbracciare idealmente tanti dei circa 300 giovani calciatori che ogni giorno scendono in campo indossando con orgoglio i colori delle Vespe. Dai Piccoli Amici ai Pulcini, fino alla categoria Esordienti: sul terreno di gioco si respirano passione, entusiasmo e una costante voglia di crescere, elementi che rappresentano il vero cuore pulsante del futuro del club.

A suggellare la giornata, la foto di rito che ritrae insieme al Direttore Generale De Vito e al Presidente dell’Academy Gimmelli, anche il direttore dell’area tecnica del settore giovanile Mainolfi, il DG dell’Academy Iavazzo e il responsabile tecnico Maresca, a conferma di una sinergia totale e di un progetto sempre più solido per la crescita dei talenti del territorio.