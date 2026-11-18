Tragedia sul lavoro a Castellammare di Stabia, dove un operaio di 47 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi, mercoledì 18 novembre, all’interno di un rimessaggio di imbarcazioni in via Vecchia Fontanelle.

L’uomo sarebbe precipitato mentre era impegnato su una barca. La caduta gli ha provocato ferite mortali, rendendo inutili i tentativi di soccorso.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni emerse dalle indagini, il 47enne stava lavorando su un’imbarcazione quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso improvvisamente l’equilibrio, precipitando nel vuoto.

L’impatto si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Indagini della Polizia

Nel rimessaggio sono arrivati gli agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La salma è stata posta sotto sequestro nell’ambito degli accertamenti.

Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta del lavoratore.