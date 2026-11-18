La società gialloblù e l’allenatore hanno definito l’interruzione del rapporto contrattuale. Il club ringrazia il coach per la professionalità dimostrata e sottolinea il solido legame umano costruito in questi mesi.

Si separano ufficialmente le strade tra la Longobardi Scafati e Piero Bucchi. Il club campano ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava l’esperto tecnico alla panchina gialloblù.

Il ringraziamento del club e il legame umano

La decisione arriva al termine di un percorso condiviso in cui, al di là delle dinamiche strettamente legate al parquet, ha sempre prevalso un clima di grande correttezza. Nella nota ufficiale diramata per comunicare la separazione, la società ha voluto infatti rivolgere un sentito ringraziamento a coach Bucchi per la professionalità e l’impegno profuso nel corso di questi mesi di lavoro.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda la sfera personale: la dirigenza scafatese ha tenuto a evidenziare il profondo rapporto umano e la reciproca stima instauratisi tra l’allenatore, il patron e tutto l’entourage dirigenziale. Un legame sincero destinato a restare intatto anche dopo la conclusione del sodalizio sportivo.

Gli auguri per il futuro

Al tecnico bolognese vanno i più calorosi auguri da parte di tutta la famiglia gialloblù per il prosieguo della sua carriera professionale e per le future soddisfazioni personali. Ora in casa Longobardi Scafati si apre inevitabilmente una fase di riflessione per individuare la nuova guida tecnica a cui affidare il timone della squadra per il proseguimento della stagione.