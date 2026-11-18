Giornata di festa in casa azzurra per il difensore olandese, nato il 17 novembre 1998 a Deventer. Dal debutto con gol al “Franchi” al trionfo in Supercoppa Italiana: i numeri della sua esperienza partenopea.

Giornata speciale in casa SSC Napoli per il compleanno di Sam Beukema, che compie 28 anni. Nato il 17 novembre 1998 a Deventer, in Olanda, il difensore centrale celebra questo traguardo ricevendo l’abbraccio virtuale di tutto l’ambiente partenopeo: a lui vanno infatti gli auguri del Presidente Aurelio De Laurentiis e dell’intero club azzurro.

L’avventura di Beukema con la maglia del Napoli è iniziata nel migliore dei modi: il suo esordio ufficiale risale al 13 settembre, in occasione della trasferta allo stadio “Artemio Franchi” contro la Fiorentina. Una serata indimenticabile, impreziosita non solo dal successo per 3-1 degli azzurri, ma anche dalla sua prima rete realizzata proprio al debutto.

Finora il centrale olandese ha collezionato complessivamente 38 presenze e 2 gol con il Napoli, ritagliandosi un ruolo importante nello scacchiere della squadra e contribuendo in maniera significativa alla conquista della Supercoppa Italiana nella scorsa stagione.