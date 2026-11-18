a Lega B ha diramato il Comunicato Ufficiale n. 63 con la programmazione delle gare di gennaio 2027. Doppia trasferta impegnativa per le Vespe sui campi di Hellas Verona e Catanzaro, intervallata dalla sfida casalinga contro la Cremonese.
La Lega Nazionale Professionisti Serie B, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 63 pubblicato nella giornata odierna, ha reso noto il programma dettagliato con date e orari delle partite valide dalla 21ª alla 23ª giornata del campionato di Serie BKT 2026-2027.
Per la Juve Stabia si delinea un mese di gennaio ricco di appuntamenti di prestigio e trasferte ad alto coefficiente di difficoltà. Il percorso nel nuovo anno – dopo la ripresa contro la Sampdoria – vedrà i gialloblù impegnati domenica 17 gennaio al “Marcantonio Bentegodi” contro l’Hellas Verona. La settimana successiva, sabato 23 gennaio, le Vespe torneranno tra le mura amiche dello stadio “Romeo Menti” per affrontare la Cremonese nel tradizionale appuntamento pomeridiano delle ore 15:00. A chiudere il trittico sarà un’altra sfida lontano da Castellammare di Stabia: domenica 31 gennaio la squadra scenderà in campo al “Nicola Ceravolo” contro il Catanzaro, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:15.