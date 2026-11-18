Prosegue a ritmi serrati il lavoro di potenziamento della rosa in casa F.C. Acerrana 100. La società granata ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Antonio Montano, attaccante classe 2001 che va a rinforzare il reparto offensivo a disposizione dello staff tecnico.

Nonostante la giovane età, Montano vanta già un curriculum ricco e variegato, costruito attraverso campionati competitivi tra Serie D ed Eccellenza. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di numerose piazze importanti del panorama dilettantistico, tra cui Gladiator, Frattese, Mariglianese, Castrovillari, Terracina, Maddalonese, Sambuceto, Nereto, Castelnuovo Vomano, Roccasecca, Pro Vasto, Castel San Giorgio, Puglianello e Alta Irpinia Sport. Un bagaglio di esperienze che rappresenta un sicuro valore aggiunto per lo spogliatoio del Toro.

L’innesto di Montano conferma la ferma volontà del club di farsi trovare pronto e competitivo per affrontare con determinazione i prossimi impegni stagionali. In un percorso che richiede sacrificio, carattere e compattezza, il nuovo attaccante granata è pronto a mettere fame ed entusiasmo al servizio della squadra per onorare al meglio i cento anni di storia del club.