A Torre del Greco arrivano novità per la sosta a pagamento. Dopo le proteste dei cittadini contro le tariffe delle strisce blu, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha approvato una delibera che apre alla creazione di parcheggi riservati ai residenti e alla revisione dei costi degli abbonamenti.

Il provvedimento arriva a circa due mesi dall’avvio del nuovo servizio affidato alla Pubbliservizi e dopo una petizione online che ha raccolto oltre mille adesioni.

Nuovi parcheggi per residenti

La delibera, condivisa dagli assessori Virginia Palomba e Antonio Crispino, affida al comandante della Polizia municipale il compito di individuare le zone nelle quali sarà possibile istituire stalli riservati ai residenti.

L’attenzione è rivolta soprattutto alle aree della città dove scarseggiano autorimesse e posti auto privati.

Per utilizzare i nuovi spazi, i cittadini in possesso dei requisiti previsti dovranno richiedere un’autorizzazione al Comune e sottoscrivere un abbonamento.

Abbonamenti, tariffe da rivedere

Uno dei punti più contestati riguarda il costo della sosta. Le tariffe indicate finora prevedevano 80 euro al mese per parcheggiare in una sola strada e 100 euro per l’intero territorio comunale, senza garanzia di trovare sempre un posto disponibile.

La giunta ha ora aperto alla possibilità di introdurre tariffe calmierate, ma gli importi non sono stati ancora stabiliti.

Sarà il dirigente del settore, dopo uno studio specifico, a definire il nuovo costo degli abbonamenti.

La risposta dei cittadini

La decisione è stata accolta favorevolmente dai rappresentanti dell’assemblea cittadina “Parcheggiare non è un lusso”, che avevano già avanzato la richiesta di riservare spazi di sosta ai residenti.

Il gruppo ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con l’amministrazione nell’individuazione delle aree interessate, chiedendo anche di poter contribuire al confronto sulle nuove tariffe.

Restano da definire i dettagli

La delibera rappresenta un primo passo, ma non stabilisce ancora dove saranno realizzati gli stalli riservati né quanto costeranno gli abbonamenti agevolati.

Saranno i successivi provvedimenti comunali a chiarire le modalità operative di una misura destinata a incidere sulle abitudini quotidiane degli automobilisti torresi.