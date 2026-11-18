Ci sono date che restano scolpite per sempre nella memoria collettiva di una città e nella storia del calcio italiano. Una di queste è senza dubbio il 22 novembre 1987, quando allo stadio San Paolo scese in campo il Torino per sfidare il grande Napoli guidato in panchina da Ottavio Bianchi, regalando ai tifosi partenopei l’ennesima serata indimenticabile.

A rompere gli equilibri bastarono pochi minuti all’uomo simbolo di quella squadra straordinaria: Diego Armando Maradona. Il fuoriclasse argentino incantò subito gli spalti del San Paolo trasformando una punizione perfetta che portò in vantaggio gli azzurri, accendendo l’entusiasmo del pubblico di Fuorigrotta. Prima dell’intervallo, esattamente al 44’, arrivò anche il raddoppio firmato da Careca, impeccabile nel finalizzare la manovra partenopea.

Nella ripresa i granata provarono a rientrare in partita, trovando la rete che accorciò le distanze al 76’ con Berggreen. Il brivido durò però fino allo scadere: al 90’, infatti, fu ancora il bomber brasiliano Careca a salire in cattedra, siglando la sua personale doppietta e chiudendo definitivamente i conti sul 3-1 finale.

Fu una delle tante perle di un Napoli capace di far sognare un’intera città con giocate d’alta scuola e campioni assoluti. Chi ha avuto il privilegio di ammirare dal vivo l’intesa magica tra Diego e Careca custodisce ancora oggi il ricordo vivo di quelle emozioni irripetibili.