Una serata per celebrare l’identità gialloblù, rivivere le pagine più belle della propria storia e riannodare i fili di un legame indissolubile tra una squadra e la sua gente. Mercoledì 25 novembre, alle ore 20:30, il Supercinema di Castellammare di Stabia ospiterà un evento speciale interamente dedicato alla Juve Stabia.

L’iniziativa rientra nel programma dell’International Sport Film Festival e nasce nell’ambito di Fattore Campo, il progetto ideato e condotto da Vito Romaniello, direttore di Rete55 Sport. Sarà proprio il giornalista a guidare il pubblico in un viaggio emozionale attraverso il racconto delle Vespe, trasformando la sala cinematografica in un qualcosa di magico e ricco di amarcord.Non mancherà un tributo alle grandi emozioni che hanno caratterizzato il recente passato del club, con lo sguardo rivolto a un futuro che promette di regalare ancora tante sorprese e soddisfazioni ai propri sostenitori.

Un’occasione imperdibile per tifosi, appassionati di sport e cittadini che desiderano condividere ricordi e orgoglio cittadino in una cornice suggestiva.