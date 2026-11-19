La divisa celebra il genio del compositore stabiese Luigi Denza, autore delle celebre melodia su versi di Giuseppe Turco. Spartito tono su tono e inserti fluo raccontano il legame indissolubile tra il club e Castellammare di Stabia.

Non è soltanto una divisa da gioco, ma un vero e proprio racconto dell’anima di Castellammare di Stabia. La Juve Stabia sceglie la strada della cultura e dell’identità territoriale per la sua nuova terza maglia, rendendo tributo a Luigi Denza, l’illustre compositore stabiese passato alla storia per aver messo in musica gli immortali versi di “Funiculì Funiculà”, scritti da Giuseppe Turco.

Quello tra il celebre brano e la città delle acque è un legame profondo e indissolubile: proprio a Castellammare, nella storica cornice della Reggia di Quisisana, quelle note risuonarono infatti per la prima volta, prima di conquistare i teatri e il pubblico di tutto il mondo fino a diventare un’icona universale della tradizione musicale italiana.

Questa prestigiosa eredità rivive ora direttamente sul tessuto della nuova casacca gialloblù. Il cuore grafico della divisa è rappresentato dallo spartito musicale del brano, riprodotto tono su tono sull’intera superficie per creare una trama raffinata e ricca di significato. A spezzare la classicità del motivo e a proiettare la maglia nel presente intervengono poi dettagli fluo, pensati per conferire dinamismo, energia e carattere contemporaneo.

Attraverso questa scelta stilistica, il club celebra l’orgoglio stabiese e porta sui campi da calcio un simbolo della propria storia, unendo passione sportiva e memoria culturale in un’unica veste.

Foto SS Juve Stabia – Antonio Gargiulo