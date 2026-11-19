Nuovo innesto tra i pali per l’AC Afragolese 1944, che ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Rosario Rizzitano, estremo difensore classe 1999. Un rinforzo di spessore che mette a disposizione della squadra esperienza e affidabilità per il prosieguo della stagione.

Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Catanzaro e Bari, Rizzitano vanta un percorso professionale di tutto rispetto. Nel corso della sua carriera ha difeso i pali di piazze importanti come Foggia, Alessandria (con cui ha militato in Serie C) e Olbia, arricchendo inoltre il proprio bagaglio con un’esperienza internazionale in Svizzera tra le fila dell’FC Chiasso.

Prima di approdare in casa rossoblù, il portiere ventisettenne ha vestito nell’ultima stagione la maglia dell’Acerrana. Ora è pronto a indossare i guantoni per la sua nuova avventura ad Afragola, con l’obiettivo di blindare la porta del club.