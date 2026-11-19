Una carriera costruita passo dopo passo, unendo il DNA vincente respirato fin da ragazzo a Milanello con la gavetta delle categorie professionistiche, fino alla consacrazione nella sua terra d’origine. Il percorso in panchina di Ignazio Abate racconta la storia di un allenatore moderno che, prima di approdare in Serie A alla guida del Torino, ha trovato proprio nella vicina Castellammare di Stabia la svolta decisiva della sua giovane carriera tecnica.

Le radici rossonere: dal campo al vivaio del Milan

Nato a Sant’Agata de’ Goti ma cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, Abate ha mosso proprio in rossonero i suoi primi passi sia da calciatore che, anni dopo, da tecnico. Dopo una lunga carriera da terzino — coronata da uno Scudetto, due Supercoppe Italiane e 22 presenze in Nazionale — appesi gli scarpini al chiodo ha scelto di ripartire dal basso. Nel 2021 ha iniziato la sua avventura nell’Under 16 del Diavolo, conquistando subito una finale Scudetto, per poi guidare per due stagioni la Primavera del Milan. Sotto la sua gestione i giovani rossoneri hanno raggiunto risultati storici in Europa, centrando prima la semifinale e poi la finale di UEFA Youth League, dimostrando una spiccata propensione a valorizzare i talenti e a proporre un calcio propositivo.

Il grande salto a Castellammare di Stabia con la Juve Stabia

Dopo il primo assaggio tra i grandi sulla panchina della Ternana in Serie C, la vera svolta è arrivata nell’estate del 2025 con la chiamata della Juve Stabia in Serie B. Per il tecnico campano si è trattato di un ritorno alle origini geografiche e, al tempo stesso, della prova del nove nella serie cadetta.

Allo stadio Romeo Menti, in una piazza calda ed esigente, Abate ha saputo imporsi con idee chiare, personalità e coraggio. Nonostante un’annata complessa sul piano societario, segnatamente segnata dal commissariamento del club, l’ex esterno rossonero ha compattato l’ambiente e valorizzato l’intera rosa, trascinando le Vespe fino a uno straordinario settimo posto in campionato e spingendosi fino alle semifinali play-off contro il Monza.

Un’impresa sportiva che ha acceso i riflettori della massima serie sul suo lavoro, trasformando l’esperienza di Castellammare di Stabia nel trampolino di lancio definitivo verso la panchina granata in Serie A.